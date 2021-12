Oltre 300.000 utenti Android hanno scaricato un pericoloso malware dal Google Play store

Secondo un rapporto di ThreatFabric, oltre 300.000 utenti Android avrebbero scaricato un gruppo di malware mascherati da app legittime e distribuite attraverso l’app store di Google. Le app, camuffate da software di varia utilità – dalle scansioni dei documenti alla lettura dei codici QR – di fatto erano dei malware progettati per rubare le informazioni d’accesso ai conti corrente.

Una specifica famiglia di malware distribuita in questo modo – Anatsa – è stata scaricata da almeno 200.000 utenti Android. Il malware è in grado di rubare l’ID e le password usate per accedere ai conti corrente. Ma non solo: poteva anche effettuare screen da remoto, rubando in questo modo anche altre informazioni utili agli hacker, come il saldo del conto corrente. A questo nel rapporto di ThreatFabric si aggiungono alcuni altri malware di pari pericolosità, che tuttavia hanno raggiunto un numero di utenti minore (ma comunque significativo).

Le app malevole facevano effettivamente quanto promesso nella loro descrizione su Google Play. Tuttavia, subito dopo il download, all’utente veniva chiesto di scaricare un aggiornamento urgente necessario per far funzionare l’app. Sarebbe proprio scaricando l’aggiornamento che l’app caricava il payload malevolo.

ThreatFabric ha segnalato le app malevole a Google. Tutte le app segnalate sono state già rimosse o sottoposte a processo di revisione.

Non è la prima volta che le misure di sicurezza messe a disposizione da Google si sono dimostrate inefficaci.