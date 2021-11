Google Play Store: scompare la data dell’ultimo aggiornamento delle app su alcuni device

Per qualche motivo non ancora chiaro, Google ha deciso di togliere agli utenti la possibilità di visualizzare una statistica alquanto importante. Il tutto era già avvenuto in maniera simile per YouTube, quando la compagnia ha confermato la rimozione del contatore dei dislike, che abbiamo avuto modo di approfondire nell’articolo che trovate a questo link. Adesso però, la situazione si è spostata sul campo del Play Store, visto che il colosso ha deciso di far sparire la sezione “ultimo aggiornamento”.

Non sappiamo ancora per il momento se si tratta di una scelta intenzionale della compagnia, o se un qualche tipo di bug ha causato questo malfunzionamento minore. A svelare il tutto è stata la piattaforma di Reddit, visto l’arrivo di moltissimi report di utenti che hanno segnalato la questione, come ripreso sulle pagine di Android Police.

Casualmente, alcuni account non possono infatti ora più scoprire con estrema facilità quando un’applicazione è stata aggiornata per l’ultima volta, il che rende difficile capire se un qualunque software continua a essere supportato dallo sviluppatore o meno.

La compagnia non ha ancora commentato la situazione, e non sappiamo quindi quali siano le motivazioni dietro questo specifico cambiamento, che sta avvenendo a quanto pare solamente su alcuni modelli di dispositivi specifici che supportano il Google Play Store.