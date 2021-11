YouTube rimuove il contatore dei dislike per gli utenti

YouTube ha ufficialmente preso una decisione a dir poco importante, che si farà sicuramente notare dalla maggior parte degli utenti che vivono la piattaforma di streaming video ogni giorno. Nello specifico, parliamo di una sparizione (parziale) del bottone dei dislike, il quale per il momento resterà presente, ma all’effettivo risulterà molto meno utile.

Stando a quanto dichiarato dalla compagnia infatti, il totale non sarà più visibile per gli utenti già a partire dalla giornata di oggi, con l’aggiornamento che nel corso dei prossimi giorni dovrebbe arrivare per tutti. Per via di ciò, i fruitori che decidono di mettere dislike a un qualunque contenuto solamente per alzare il totale non avranno più motivo di farlo. Trovate qui di seguito la spiegazione della compagnia tradotta, in cui viene motivata la nuova scelta.

Come parte di quest’esperimento, gli utenti potranno ancora vedere e utilizzare il bottone dei dislike. Considerando però che il totale non sarà visibile, riteniamo che sarà meno probabile che alcuni usino la feature per aumentare il numero totale. In breve, i dati del nostro esperimento vedono una riduzione degli attacchi con i dislike. Abbiamo anche ascoltato i creatori più piccoli e quelli che hanno appena iniziato e vengono ingiustamente colpiti da questa pratica – e la nostra iniziativa ha confermato che questo accade più spesso in proporzione con i canali più piccoli.

Va specificato che i creatori di contenuti potranno continuare a visualizzare questa specifica metrica, al fine di analizzare se i propri video sono andati meglio o peggio rispetto ad altri, e che all’effettivo la compagnia stessa parla di un “esperimento“. Ciò sottolinea il fatto che, nonostante le motivazioni dietro il tutto siano più che valide, potrebbe esserci un dietrofront in futuro, o forse il bottone dei dislike potrebbe essere del tutto rimosso.