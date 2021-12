Hawkeye: la produttrice vorrebbe veramente realizzare un musical sugli Avengers

Uno degli elementi di curiosità e metanarrativi più interessanti di Hawkeye è il fatto che costantemente venga proposto nella serie TV il musical The Rogers, basato sulla storia degli Avengers, ma la produttrice del telefilm, Trinh Tran, ha raccontato a Reel Rejects del suo reale interesse per la realizzazione di un progetto del genere.

Ecco le parole di Trinh Tran sul musical dedicato agli Avengers, simile a quello che si vede in Hawkeye:

Mi piacerebbe prima o poi fare un musical per la Marvel, a chi non piacerebbe? Rogers: The Musical è nato come idea all’interno della sala di scrittura. Quando si vede nella puntata di Hawkeye, Clint Barton non è veramente interessato ad andarci, è giusto un suo modo per dire ‘andiamo a vedere questa cosa in cartellone’. Ma sarebbe veramente divertente raccogliere tutte le esperienze passate degli Avengers, inserendole all’interno di un musical.

In Hawkeye vediamo all’inizio della prima puntata Clint Barton assieme alla famiglia a teatro mentre è intento a guardare (non molto coinvolto) il musical The Rogers, che racconta di come gli Avengers salvarono New York nell’evento drammatico presente nel film del 2012. E chissà che prima o poi questo spunto non possa diventare un vero e proprio progetto.