Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 2, nuovo trailer del prossimo arco narrativo

Una delle produzioni nipponiche di maggior successo degli ultimi anni, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, sta per tornare con la seconda stagione delle sue avventure, ambientate non solo dopo la prima serie ma anche dopo il film dedicato all’arco narrativo del Treno dell’Infinito, uscito in Europa su Amazon Prime Video. Ecco dunque arrivare il trailer della nuova stagione, che sarà su Crunchyroll dal 5 dicembre.

La serie animata, attualmente, è composta di una sola stagione introduttiva di 26 episodi, sfociati poi in un lungometraggio animato, Mugen Ressha-hen (ovvero Saga del treno dell’Infinito) che arriverà anche nel nostro Paese su Amazon Prime Video il 13 luglio dopo aver sbancato i botteghini nipponici (e non solo: siamo a quasi mezzo miliardo di dollari di incasso globale!) raccontando il successivo arco narrativo. Il manga originale è opera di Koyoharu Gotouge, mentre la serie animata è dello Studio Ufotable. La nuova saga è stata denominata internazionalmente “Entertainment District Arc”.

