Around the World in 80 Days avrà una seconda stagione

Nonostante la prima stagione debba ancora essere mandata in onda, è stata rinnovata per una seconda stagione la serie Around the World in 80 Days.

Ancora non è stata lanciata la serie TV intitolata Around the World in 80 Days con David Tennant protagonista, e già il telefilm è stato rinnovato per una seconda stagione. Ashley Pharoah (Life on Mars) sarà lo showrunner anche della nuova stagione.

Per quanto riguarda la seconda stagione di Around the World in 80 Days non è stato specificato quali personaggi del cast ci dovrebbero essere, anche se sembra scontata la presenza di David Tennant come Phileas Fogg, Ibrahim Koma (As Far as I Can Walk) come Passepartout, e Leonie Benesch (Babylon Berlin) nei panni di Abigail.

Oltre a Around the World in 80 Days sarà sviluppata da Slim Film + Television e da Federation Entertainment una serie TV su Viaggio al Centro della Terra, sempre con Ashley Pharoah coinvolto come showrunner. Anche in questo caso si tratta di una storia di Jules Verne.

Nella serie TV David Tennant interpreterà Phileas Fogg, l’avventuriero intenzionato a fare il giro del Mondo in 80 giorni dopo aver raccolto una scommessa fatta con dei suoi amici altolocati. Nella serie ci saranno anche Ibrahim Koma che farà Jean Passepartout, il leale assistente del personaggio protagonista, mentre Leonie Benesch farà la coraggiosa giornalista Abigail “Fix” Fortescue.

Gli otto episodi di Around the World in 80 Days arriveranno su Masterpiece PBS negli Stati Uniti, e sulla BBC nel Regno Unito il 2 gennaio.