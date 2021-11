Spider-Man: Tom Holland non conferma né smentisce le dichiarazioni sui prossimi tre film

L’idea che dopo Spider-Man: No Way Home potranno esserci ancora tre film dedicati al tessiragnatele prodotti da Sony e dai Marvel Studios non può non esaltare gli appassionati del personaggio, ma lo stesso Tom Holland non ha voluto né confermare e né smentire questo piano.

L’interprete ha dichiarato al Quotidien:

Ascolta, posso dire che abbiamo discusso di cose veramente entusiasmanti, non so a cosa corrispondono e cosa significano certe cose. Però sembra che il futuro possa essere luminoso, e così come ho già detto in precedenza, Spider-Man vivrà sempre dentro di me.

Nel frattempo Tom Holland ci sarà sicuramente in Spider-Man: No Way Home. Bisognerà capire però se l’interprete sia veramente disposto a vestire i panni del character per altri tre film, anche perché lo stesso Holland ha dichiarato di non voler fare l’Uomo Ragno a trent’anni.

Il film Spider-Man: No Way Home riprende le vicende che hanno concluso il secondo capitolo cinematografico, con l’identità di Spider-Man rivelata, e Peter Parker che deve fare i conti con questa cosa, e con l’accusa di aver ucciso Mysterio. Per fare in modo che l’intero Mondo dimentichi l’identità di Spider-Man, Peter Parker (Tom Holland) si rivolgerà a Doctor Strange (interpretato da Benedict Cumberbatch).

Nel film non mancheranno Marisa Tomei nei panni di zia May, Zendaya nel ruolo di MJ, e ci sarà anche il ritorno in un film dedicato a Spider-Man di Alfred Molina nei panni di Octopus. Nel trailer abbiamo visto anche il Green Goblin che dovrebbe essere interpretato nuovamente da Willem Dafoe, e ci sarà Jamie Foxx come Electro.