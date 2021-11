Nissan punta sull’elettrico: grossi obiettivi per il 2030, passaggio completo entro il 2050

Nissan ha recentemente discusso i propri piani relativi all’elettrico, i quali includono un totale di 17 miliardi di dollari di investimenti nel giro dei prossimi 5 anni, con un totale di 15 modelli totalmente elettrici lanciati sul mercato entro il 2030. Come riportato sulle pagine di Electrek, la compagnia vuole vendere almeno il 75% di modelli elettrici in Europa, il 55% in Giappone e il 40$ in Cina, con piani per raggiungere invece entro il 2030 il 40% negli Stati Uniti e il 50% come media nel mondo intero.

Va specificato che per modelli elettrici venduti la compagnia include anche tutti i veicoli ibridi, che sfruttano quindi solo in parte il sistema meno dannoso per l’ambiente e maggiormente innovativo. Sono stati svelati anche un totale di quattro nuovi concept per le vetture, che potete ammirare qui di seguito, questo prendono il nome di: Chill-Out, Max-Out, Surf-Out e Hang-Out.

Per il momento si tratta di semplici concept dei nuovi veicoli, e non del design finale delle vetture, che con il passare degli anni potrebbe quindi cambiare, anche se risulta sicuramente molto positivo il fatto che la compagnia abbia fin da subito le idee chiare per quel che riguarda dei nuovi veicoli pronti a sfruttare l’energia elettrica al 100%. All’infuori dei 15 veicoli accennati in apertura, si parla anche di 8 nuove vetture ibride, anche se resterà ovviamente da vedere se risulterà necessario spostare di qualche tempo le deadline imposte o se il colosso avrà modo di rispettare le tempistiche accennate.

Stando all’azienda, la crisi climatica risulta il problema più urgente e importante nel mondo, ed è per via di ciò che fra gli obiettivi troviamo la riduzione delle emissioni del 40% prima della fine del 2030, con un 100% invece che (quasi come vision) dovrebbe arrivare entro il 2050, con sicuramente diversi importanti passi nel mezzo.