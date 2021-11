Moto G12: svelato il prezzo del nuovo telefono budget?

Come se Motorola non offrisse già sufficienti possibilità per gli utenti che desiderano acquistare un telefono, bene o male per quel che riguarda tutte le fasce di prezzo, un nuovo dispositivo sembra ormai pronto per presentarsi consumatori.

Parliamo nello specifico di quello che dovrebbe prendere il nome di Moto G12, come riportato sulle pagine di Gizmochina, il quale verrebbe rilasciato però come articolo low budget. Il noto tipster Sudhanshu Ambhore ha svelato in collaborazione con My Smart Price i primi dettagli in merito al telefono, i quali però vanno ancora presi con le pinze fino a che la compagnia non confermerà il tutto.

Nello specifico, pare che lo smartphone si presenterà solamente con 4 GB di RAM e 64 GB di memoria per l’archiviazione, senza offrire ulteriori tagli da cui scegliere, con un prezzo che dovrebbe aggirarsi dai 160 ai 180 euro.

Sembra che le colorazioni per cui l’azienda ha optato siano nera e blu, anche se non è detto che in seguito all’annuncio ulteriori opzioni non si facciano vedere. Al momento purtroppo, non abbiamo alcun dettaglio relativo alle varie specifiche tecniche, che probabilmente verranno svelate solamente in prossimità del lancio, anch’esso alquanto misterioso.