La Fantastica Signora Maisel 4: il teaser trailer della quarta stagione

Amazon Prime Video ha rivelato il teaser trailer di La Fantastica Signora Maisel 4, la quarta stagione della serie TV acclamata dalla critica e che ha conquistato il pubblico negli ultimi anni. Nel filmato è stato anche rivelato che la nuova stagione uscirà il 18 febbraio.

Ecco il teaser trailer di La Fantastica Signora Maisel 4.

A partire dal 18 febbraio ogni settimana per quattro settimana arriveranno due episodi de La Fantastica Signora Maisel 4 su Prime Video. Si tratta di una soluzione diversa rispetto a quelle adottate in precedenza, quando, negli anni passati, il telefilm è uscito con tutti gli episodi disponibili in un’unica soluzione.

La serie è stata creata da Amy Sherman-Palladino, che ha scritto e prodotto il telefilm assieme a Daniel Palladino. Si tratta dello stesso duo che è stato dietro un altro progetto cult, quali è Gilmore Girls, conosciuto in Italia come Una mamma per amica. Il cast de La Fantastica Signora Maisel vede presenti Rachel Brosnahan, Alex Borstein, e Luke Kirby, assieme a Michael Zegen, Marin Hinkle, Tony Shalhoub, Kevin Pollak, Caroline Aaron, e Jane Lynch. Nella nuova stagione compariranno anche Kelly Bishop, Milo Ventimiglia, John Waters e Jason Alexander.

