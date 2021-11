Il secondo emendamento vale anche per i robot killer? Un dilemma molto americano

Cosa ne sarà del secondo emendamento della Costituzione statunitense, quello che garantisce ad ogni cittadino americano il diritto di possedere e usare armi da fuoco per legittima difesa, quando le intelligenze artificiali diventeranno molto più comuni in campo bellico? Se lo chiede la rivista americana The Next Web, che tuttavia non arriva ad una vera conclusione definitiva.

Tristan Greene parte da un dato: tecnicamente è già possibile automatizzare un sistema di difesa. Proteggere la propria casa con un fucile semiautomatico in grado di mirare e sparare in autonomia non è fantascientifico e forse nemmeno troppo complicato. Un esperimento del genere ci arriva dalla Siria, dove un ingegnere ha collegato un mitragliatore ad una pedana in grado di ruotare di 360 gradi – si controlla con un telecomando.

Le leggi sulle armi da fuoco degli USA non consentono quasi in nessun caso l’acquisto di un fucile automatico. E praticamente in ogni Stato è anche illegale usare trappole letali per proteggere la propria casa.

I cittadini possono usare filo spinato per delimitare i confini, ma non possono installare una tagliola per orsi nel cortile di casa, né tantomeno – usando l’esempio di The Next Web – possono installare un fucile a pompa con il grilletto collegato ad un sensore a pressione. È illegale.

Un robot sentinella dotato di armi da fuoco ricadrebbe in questa categoria? È una domanda che in qualsiasi paese susciterebbe più di qualche risata, negli USA invece è un tema che merita attenzione e serietà.

Secondo Greene è possibile che l’uso di strumenti basati sulle AI e la robotica da parte delle forze dell’ordine e dell’esercito possa portare ad uno spirito di emulazione da parte della popolazione. Ed è quindi un tema che richiede l’interesse del legislatore – che probabilmente si esprimerebbe contrariamente all’uso di sistemi automatici per la difesa da parte dei civili.

Il che potrebbe comunque importare poco o nulla a quella parte della popolazione statunitense più anarcoide e a favore del diritto alla difesa — aggiungiamo noi. Basti pensare all’eterno duello tra governo statunitense e fan delle armi stampate in 3D — e alla storia avvincente di Cody Wilson, fondatore Defense Distributed – praticamente il GitHub delle armi irrintracciabili da stampare a casa – poi finito in disgrazia dopo aver pagato per una prostituta minorenne.

Quanto tempo potrà mai mancare prima che il web si riempia di tutorial e software per montare una mitragliatrice stile gatling automatica davanti all’uscio di casa? Probabilmente non tantissimo.

La verità è che non è possibile immaginare cosa avrà in servo il futuro nei prossimi ani. Il tema del Secondo Emendamento diventerà ancora più torbido man mano che l’uso di armi e tecnologie autonome diventerà sempre più accessibile per le persone comuni e prive di competenze specifiche

conclude Tristan Greene.