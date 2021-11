Honor 60: spuntano le specifiche a poche ore dal lancio

Nella giornata di domani, i dettagli relativi al nuovo Honor 60 dovrebbero essere finalmente arrivare direttamente dalla Cina, con il lancio del dispositivo che verrà finalmente finalizzato. Al momento non sappiamo ancora quando questo arriverà anche in Europa, e di conseguenza in Italia, ma speriamo che la compagnia possa fare chiarezza sulla situazione quanto prima possibile.

Nel mentre, grazie a 91Mobiles, è stato possibile mettere occhio su alcuni dettagli prima che questi siano stati effettivamente stati svelati da parte del colosso, anche se mancano ancora alcune rifiniture della scheda tecnica. Tuttavia, è già emerso che l’Honor 60 si presenterà con un pannello OLED FHD+ da 6,67 pollici, densità di pixel di 395ppii e 120 Hz di refresh rate, con il SoC Qualcomm Snapdragon 778G sotto allo schermo e la possibilità di offrire fino a 12 GB di RAM e 256 GB di spazio interno per l’archiviazione.

Sul retro sarà presente un triplo setup di fotocamere, con una 108 MP come principale, assieme a una 8 MP ultra grandangolare e un sensore di profondità da 2 MP. Si parla anche anche del sistema operativo Android 11 con la MagicUI 5.0, assieme a una batteria da 4.800mAh pronta a supportare la ricarica rapida fino a 66 W.

Mentre non ci sono dettagli sul prezzo, sembra che le colorazioni saranno nera, blu e verde, e per il momento purtroppo mancano ancora i dettagli del nuovo Honor 60 Pro, che a questo punto avremo modo di scoprire solamente nel corso della giornata di domani grazie al lancio dei nuovi gioiellini realizzati da parte di Honor. Sembra in ogni caso che verrà utilizzata anche per quest’ultimo una fotocamera principale sul retro da 108 MP, e che il display sarà pressoché identico a quello che apparentemente la compagnia ha scelto per il modello standard, mentre non ci sono suggerimenti sul resto.