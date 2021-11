Hawkeye registra un calo delle visualizzazioni fino al 40% in meno rispetto a Loki

Hawkeye ha debuttato il 24 novembre su Disney+, con le prime due puntate, che hanno segnato un positivo riscontro da parte di pubblico e critica: a quanto pare, però, l’interesse generale è più basso rispetto alle serie MCU precedenti, fino al 40% in meno.

Questo, quantomeno, secondo le stime non ufficiali del comunque autorevole Samba TV, che ha misurato l’andamento dell’esordio negli States. La prima puntata sarebbe stata vista da 1 milione e mezzo di utente nel lasso di tempo che è intercorso tra mercoledì 24 e domenica 28, con la seconda scesa ulteriormente a 1 milione e 300mila per la seconda puntata.

Numeri assolutamente non malvagi, ma sensibilmente più bassi rispetto ai precedenti Loki, The Falcon and the Winter Soldier (1.8 milioni) e WandaVision (1.6 milioni). Loki, addirittura, aveva collezionato 2 milioni e mezzo di spettatori durante l’esordio, e segnando quindi ben il 40% in meno.

Si possono fare diverse congetture su questi dati, anche se il paragone non sarebbe comunque perfettamente calzante, dato che si tratta di generi diversi (seppure sotto lo stesso ombrello del Marvel Cinematic Universe), in uscita in periodi diversi tra loro.

Certo, l’interesse per il personaggio in sé è naturalmente più basso rispetto ai precedenti, ma si tratta anche di dati e stime parziali e non ufficiali, che andrebbero anche confrontati con quello che la (agguerrita) concorrenza sta mettendo sul piatto in queste ultime settimane.

