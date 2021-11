Gli USA contro i ‘Cyber Grinch’: gli scalper usano i bot per acquistare tutti i giocattoli, il problema finisce al Congresso

Il Grinch vuole rovinare il Natale dei bambini. Questa volta non si cala nei camini per rubare i regali, ma fa tutto online, bombardando i siti specializzati in giocattoli e videogiochi con bot in grado di esaurire i prodotti più ricercati, battendo i genitori sul tempo. Cosa se ne fanno? Passano all’incasso su piattaforme come eBay, dove possono rivendere console e giocattoli ormai introvabili con rincari esorbitanti.

Il tema degli scalper / bagarini, come vengono chiamati in gergo, è diventato così sentito che se ne è dovuto interessare perfino il Congresso degli USA, dove un gruppo di deputati ha presentato una proposta di legge per rendere illegale l’uso di bot per saltare la fila e automatizzare il processo di acquisto di prodotti disponibili in quantità limitate.

“Questi bot rendono alcuni oggetti praticamente impossibili da acquistare”, spiegano i politici. La fortuna non c’entra e nemmeno la pazienza di monitorare con attenzione ogni sito in attesa dell’apertura degli ordini. È semplicemente impossibile battere i software creati per automatizzare gli acquisti.

Questa proposta ha lo scopo di fermare i Cyber Grinch, con la loro cupidigia stanno rovinando il natale ai bambini. Servono nuovi strumenti per fermare gli scammer digitali, mettono le mani su tutte le scorte dei giochi più richiesti, per poi rivenderli a cifre astronomiche. Questo aumento dei prezzi completamente artificiale e causato esclusivamente dai bot usati da questi Grinch deve ricevere tolleranza zero

ha dichiarato il senatore Richard Blumenthal.

Se approvata, la legge farebbe pesare parte della responsabilità sulle piattaforme di e-commerce, che avrebbero l’obbligo di introdurre sistemi di sicurezza per impedire ai bot di battere facilmente i clienti normali sul tempo.