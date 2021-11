YouTube: un’estensione di safari aggiunge la PIP e altre feature

Un'estensione di safari permette di fruire di alcune feature di YouTube non presenti né nella versione browser di iOS né per l'app nativa, fra cui la PIP.

Utilizzare YouTube su iPhone o iPad non è di sicuro il modo migliore per fruire della piattaforma di streaming video targata Google, sia che si tratti della versione browser, dove mancano diverse funzionalità, sia per quel che riguarda l’app nativa- Però, una recente estensione è arrivata in soccorso degli utenti per salvare la situazione, almeno in attesa di aggiornamenti positivi sulla situazione da parte delle due aziende.

Parliamo nello specifico di Vinegar, estensione disponibile su iPhone, iPad e Mac rilasciata questo mese, come spiegato sulle pagine di 9to5Mac. Grazie a questa si ha modo di trasformare il riproduttore della piattaforma in uno HTML, il che porta diversi cambiamenti, anche se non tutti positivi, che vi elenchiamo qui dii seguito.

Rimozione delle pubblicità nei video

Blocco per YouTube di tracciare le attività di pausa e riproduzione, come il tempo di visione

Torna la modalità picture-in-picture (PIP)

I video non si fermano quando si passa a un’altra scheda

Si può scegliere di riprodurre solamente l’audio e fermare il video in background

Il tutto funziona egregiamente sin da subito, seppur non si tratti di una soluzione ad alcune mancanze arrivata per vie ufficiali, e c’è da dire che è possibile sfruttare le novità anche per i siti di terze parti dove sono presenti dei video della piattaforma.

Staremo a vedere se le compagnie, almeno per alcuni dei miglioramenti elencati, avranno modo di realizzare degli aggiornamenti ufficiali della versione browser e dell’app ufficiale.