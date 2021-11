Wallpaper Engine è finalmente disponibile su Android

Quella che è per metà la companion app del Wallpaper Engine per desktop, è finalmente stata resa disponibile su Android da parte degli sviluppatori.

Si era da poco parlato di quanto Wallpaper Engine, software particolarmente utilizzato su Windows, avrebbe fatto il suo debutto anche su Android. E bene, le operazioni sono state ufficialmente completate, ed è ora possibile utilizzare il tutto in maniera completamente gratuita, anche se non si tratta della versione più completa del programma.

Il software mobile, proprio come avvenuto per la fase iniziale di testing, funziona maggiormente come companion app per il software desktop principale, con l’obiettivo di permettere l’importazione e l’utilizzo degli sfondi da telefono.

Per sfruttare al massimo il tutto resta necessario acquistare il software originale su Windows, per fortuna tutt’altro che costoso, e anzi già nelle libreria di moltissimi utenti, che ora si trovano davanti a una seconda opportunità in questo caso totalmente gratuita.

Questo ha l’obiettivo di permettere agli utenti di realizzare degli sfondi in maniera versatile e veloce grazie ai tool che il software fornisce, che ha avuto un grosso supporto da parte della community su Steam, e su mobile permette di dar vita a dei wallpaper semplicemente prendendo GIF e immagini dalla memoria di archiviazione, con varie opportunità di personalizzazione integrate all’interno dell’app.