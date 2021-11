Volvo lavora sui parabrezza smart: informazioni olografiche si fondono con le immagini del mondo vero

Il parabrezza delle auto del futuro sarà completamente smart. O almeno questa è la visione di Volvo, che ha recentemente scelto di investire in Spectralics, una startup che lavora a soluzioni innovative nel campo dell’optical imaging.

Dalla navigazione, alle informazioni su velocità e indicatori di direzione. Viene tutto trasmesso direttamente sul parabrezza. Volvo sostiene che questa soluzione garantisca una maggiore sicurezza, riducendo al minimo l’esigenza di distogliere lo sguardo dalla strada. Concettualmente, la tecnologia suggerita da Volvo è un’evoluzione degli head-up display che iniziano ad essere proposti come optional da diverse case automobilistiche.

La tecnologia usa un particolare tipo di vetro stratificato ( multi-layer thin combiner), con una pellicola ottica interna che consente di mostrare informazioni senza ostruire la vista. Il vetro rimane perfettamente trasparente.

La tecnologia sviluppata da Spectralics e Volvo è in grado di dare agli elementi virtuali – icone e scritte – un senso di distanza artificiale. In questo modo il parabrezza smart è in grado di giustapporre le informazioni direttamente sulle immagini del mondo vero, ad esempio evidenziando alcuni elementi come segnali stradali, semafori, automobili ed eventuali ostacoli o pericoli.

In uno degli esempi mostrati da Volvo vediamo come la tecnologia è in grado di evidenziare un alce che potenzialmente potrebbe attraversare la strada costituendo un pericolo per l’automobilista.

Non aspettatevi di vedere questa tecnologia nell’immediato. Sia Volvo che Spectralics hanno annunciato che per il momento il processo di ricerca e sviluppo è ancora in una fase relativamente acerba. Bisognerà attendere ancora un bel po’.