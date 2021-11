Netflix: tutte le novità di dicembre 2021 in un video ufficiale

Netflix ha appena rilasciato il suo consueto recap mensile con tutte (o quasi) le novità previste per dicembre 2021, e come al solito c’è di che gioire, tra novità assolute, grandi revival e nuove stagioni di serie celebri.

Ci sono alcuni pesi massimi, in vista del Natale, a partire da The Witcher 2 e La Casa di Carta, con gli ultimi episodi della stagione 5. Torna poi Cobra Kai, con la quarta stagione, e ancora Aggretsuko 4, Emily in Paris 2, Le bizzarre avventure di JoJo: Stone Ocean, Titans 3…

Tra i film registriamo, in assoluto, l’arrivo de Il potere del cane, Don’t look up ed È stata la mano di Dio.

Qui di seguito la lista rilasciata in calce al video, ma attenzione: non è esaustiva, molte altre novità sono in arrivo!

01/12 Il potere del cane

01/12 Lost in Space Stagione 3

01/12 Pensavo fosse amore… invece era un calesse

01/12 Le bizzarre avventure di JoJo Stagione 5

01/12 New Amsterdam Stagione 2

03/12 La Casa di Carta Parte 5 vol. 2

06/12 Joker

08/12 Titans Stagione 3

09/12 The Sinner Stagione 3

10/12 The Unforgivable

15/12 È stata la mano di Dio

15-23/12 Elite Storie Brevi Stagione 2

16/12 Aggretsuko Stagione 4

17/12 The Witcher Stagione 2

19/12 It Capitolo Due

22/12 Emily in Paris Stagione 2

24/12 Don’t look up

25/12 Stories of a generation

31/12 Cobra Kai Stagione 4

31/12 Queer Eye Stagione 6

