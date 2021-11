Crypto.com ti regala un NFT, ecco come riscattarlo gratuitamente

Crypto.com non conosce limiti. L’exchange continua ad investire nel marketing e ora vuole conquistare anche il mondo degli NFT. Recentemente la piattaforma ha realizzato un simpatico spot che vede per protagonista la star di Hollywood Matt Damon.

Lo spot è ambientato anche su Marte. Del resto Damon era stato il protagonista del film del 2016 The Martina. Tutto torna. Quello che ci interessa è che la pubblicità conteneva un piccolo segreto, che ovviamente è stato scoperto rapidamente dagli utenti di internet.

Circa a 45 secondi compare un QR Code, che se scansionato porta ad una pagine web dove poter richiedere un NFT. Vi risparmiamo la fatica di prendere in mano lo smartphone e scansionare il video. Vi basta clickare su questo link.

Una volta aperta la pagina è sufficiente inserire il proprio indirizzo email. Per ottenere l’NFT bisogna essere iscritti a Crypto.com. Se non avete un account potete comunque crearne uno dopo aver ricevuto l’email con le istruzioni per riscattare il crypto collezionabile. L’NFT verrà inviato a dicembre a tutte le persone che avranno seguito questa semplice procedura.

Le spese folli di Crypto.com: l’exchange ha acquistato anche i diritti sul nome dell’ex Staples Center, lo stadio dei Lakers si chiamerà Crypto.com Arena.

Nel frattempo anche Sony e AMC hanno scelto di puntare sui Non-Fungible Token per il lancio di ‘Spider-Man: No Way Home’. I primi americani che acquisteranno un biglietto per il film riceveranno in omaggio un NFT dedicato all’uomo ragno.