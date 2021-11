Apple AirPower, la Mela non ha gettato la spugna: ma quando esce?

Ormai ha assunto caratteri a metà tra il mito e la barzelletta. Eppure, a distanza di anni, Apple sta ancora lavorando al progetto AirPower, l’ambiziosa stazione per la ricarica wireless che dovrebbe permettere di ricaricare contemporaneamente più device — iPhone, Apple Watch e AirPods assieme. Ma non solo, la stazione è in grado di ricaricare i dispositivi a prescindere da come sono posizionati.

L’accessorio è atteso ormai da diversi anni, peccato che il design del primo prototipo fosse un disastro, al punto che Apple era stata costretta a congelare e posticipare il progetto a data da definirsi. La cancellazione è stata annunciata a marzo del 2019, sono passati più di due anni.

Ora il giornalista Mark Gurman riaccende le speranze degli appassionati di Apple. L’azienda non ha gettato la spugna e sta continuando a lavorare sul dispositivo per ricaricare più device contemporaneamente.

Eppure proprio le parole del giornalista di Bloomberg ci spingono ad essere piuttosto cauti. Tanto per iniziare, Apple invece di ridimensionare le sue ambizioni ha scelto di lavorare a qualcosa di ancora più avveniristico. La nuova versione di AirPower sarebbe infatti in grado di ricaricare i device anche quando si trovano a breve o media distanza. In altre parole, non devono essere necessariamente appoggiati.

Apple starebbe poi lavorando ad una nuova tecnologia di ricarica wireless inversa. Tutti i device della sua line-up un domani saranno in grado di trasferirsi energia a vicenda.

Per il momento non c’è ancora nulla di ufficiale. Tanto per cambiare, bisogna aspettare ancora.