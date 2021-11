Twitter: le reazioni sarebbero ormai vicine al lancio

Sembra che le reazioni di Twitter potrebbero presto entrare all'interno del palinsesto di funzionalità presente per la piattaforma.

Il team di Twitter continua ad aggiornare la piattaforma aggiungendo novità di ogni tipo, che si tratti nello specifico di possibilità per quel che riguarda il guadagno degli utenti come avvenuto negli scorsi mesi, o di nuove funzionalità atte a migliorare le possibilità di utilizzo. Questa volta, come scoperto dal codice di iOS dell’applicazione, sembra che si tratti proprio del secondo caso, con le tanto chiacchierate reazioni che a quanto pare saranno le prossime ad arrivare.

Parliamo della possibilità di rispondere con delle emoji ai tweet degli altri utenti, comunicando quindi il proprio stato in maniera particolarmente veloce, feature che piano piano sta arrivando su pressoché ogni social network, fra cui anche WhatsApp (ne abbiamo parlato all’interno di questo approfondimento). Inoltre, sembra che all’infuori delle reazioni la possibilità di effettuare dei downvote sia sempre più reale e vicina al lancio.

A svelare il tutto è stato il tipster nima_owji, come riportato sulle pagine di 9to5Mac, ma anche se ciò è stato anticipato direttamente dal codice dell’applicazione, c’è da dire che non abbiamo a che fare con nulla di confermato, e che anzi le novità potrebbero arrivare dopo più di quel che immaginiamo o semplicemente presentarsi in maniera diversa.

Staremo a vedere se l’azienda confermerà il tutto nel breve periodo, svelando i vari dettagli che gli utenti attendono ormai da molto tempo, visti i rumor che trattano le funzionalità sempre pronti a girare in rete.