WhatsApp: continuano i lavori sulle reazioni, il debutto è imminente?

Si parla da tempo delle reazioni di WhatsApp, con le pagine di WABetaInfo che sono riuscite ad anticipare la novità in arrivo da ormai diverso tempo, e continuano a suggerire alcuni aggiornamenti in tal senso con i propri aggiornamenti.

Parliamo di un portale particolarmente informato per quel che concerne gli update di WhatsApp in arrivo, che questa volta ha svelato una nuova funzione delle reazioni che sembra verrà implementata al lancio della funzionalità. Si tratta di una novità che dovrebbe permettere di rispondere ai messaggi semplicemente con un’emoji, evitando ad esempio i classici “presa visione” o le semplici visualizzazioni a cui siamo abituati, con la possibilità ovviamente di chi riceve la reazione di vedere il tutto.

Considerando però che la funzionalità è pensata anche per essere implementata all’interno dei gruppi, a quanto pare Meta ha già pensato a come gestire il fatto che diversi utenti potrebbero reagire con emoji diverse a uno stesso messaggio.

E bene, sarà possibile scoprire di più sul tutto semplicemente accedendo a delle info dedicate, le quali mostreranno chi ha deciso di reagire a un dato messaggio e come (con una delle 6 emoji che all’inizio dovrebbero essere presenti). Al momento, non sappiamo quando la funzionalità verrà rilasciata, ma sappiamo che il tutto dovrebbe avvenire nel giro di non troppo tempo, e arrivare sia su Android che su iOS.