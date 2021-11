Discord girerà nativamente sui Mac M1, parte la fase di testing

Una versione nativa di Discord è in sviluppo per tutti i Mac M1 e i vari seguiti degli Apple Silicon, con una fase di testing oramai già iniziata.

La piattaforma di messaggistica Discord, ormai famosa in tutto il mondo, con un focus particolare per quel che riguarda il mondo del gaming, sta per aprirsi maggiormente al mondo di Apple.

Nello specifico, come da poco emerso e riportato da GizChina, gli sviluppatori si stanno concentrando al fine di realizzare un’aggiornamento per l’app macOS che garantisca la compatibilità con i Mac M1, noti anche come Apple Silicon, assieme anche a tutte le serie successive dei SoC targati Apple.

Al momento tuttavia, non si tratta di un aggiornamento disponibile per tutti al pubblico, visto che questo è ristretto alla fase di test, che può essere provata scaricato Discord come app in beta. All’effettivo, la nuova versione – come riportato su Reddit – gira davvero in maniera nativa sugli Apple M1, e per fortuna sembra che non ci vorrà molto al fine di rilasciare il tutto per tutti gli utenti che vorranno mettere mano sull’interessante update.

Grazie allo stesso, chi utilizza la piattaforma s’interfaccerà con un software maggiormente ottimizzato per quel che riguarda il consumo energetico, assieme anche alle performance e alla potenza richiesta al fine di effettuare ogni operazione. Al momento non abbiamo tuttavia informazioni relative alla data d’uscita della piattaforma al pubblico, che speriamo vengano presto confermate.