È morto Mr.Goxx il criceto che faceva trading di criptovalute, con discreto successo. I suoi investimenti avevano avuto un rendimento superiore a quello di Berkshire Hathaway, il fondo di Warren Buffett.

Goxx ‘lavorava’ all’interno di una gabbietta smart con tunnel e ruote di vario tipo. A seconda di quello che faceva – ad esempio se se entrava e usciva da un tunnel – il sistema vendeva o acquistava alcune criptovalute. Insomma, Mr.Goxx faceva una vita da criceto normale. È stato un trader a sua insaputa.

Eppure il caso ha voluto che questo insieme di azioni abbia reso Mr.Goxx un criceto discretamente ricco. Il suo portfolio d’investimenti era in positivo del 19,7%. Più del rendimento medio di Berkshire, appunto. E sì che è considerato uno dei fondi più infallibili di Wall Street.

Valga da lezione: se non ci capisci nulla di criptovalute forse potresti affidare i tuoi risparmi ad un criceto. È probabile che prenderebbe decisioni più saggie delle tue. No, non è un consiglio finanziario (seriamente, non fatelo).

La morte di Mr.Goxx è stata annunciata lo scorso mercoledì dal suo proprietario, che tuttora rimane anonimo. I profili social del criceto avevano accumulato diverse migliaia di follower.

We feared this day like no other and are truly shocked for it to happen just now.

In deep sorrow, we have to announce the loss of our beloved furry friend.

— Mr. Goxx (@mrgoxx) November 24, 2021