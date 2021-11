Dune: i concept art alternativi per il barone Vladimir Harkonnen

Trapelano online alcuni concept art preliminari / alternativi per il personaggio interpretato da Stellan Skarsgård in Dune: il barone Vladimir Harkonnen.

Il personaggio del barone Vladimir Harkonnen, in Dune, ha un aspetto molto particolare, che nella versione di Stellan Skarsgård è stato quasi “normalizzato” pur rimanendo molto inquietante: ebbene, l’artista e designer Jerad S. Marantz ha pubblicato online alcuni artwork preliminari su cui ha lavorato in fase di pre-produzione del film, proprio sul terribile villain.

Possiamo notare come qui il barone indossi una sorta di armatura, in due varianti di colore: una completamente verde militare, l’altra con inserti bronzati. Una terza illustrazione, invece, vede una veste molto lunga in rosso, con inserti dorati.

Dune, un’epica avventura ricca di emozioni, narra la storia di Paul Atreides, un giovane brillante e talentuoso, nato con un grande destino che va ben oltre la sua comprensione, che dovrà viaggiare verso il pianeta più pericoloso dell’universo per assicurare un futuro alla sua famiglia e alla sua gente. Mentre forze maligne si fronteggiano in un conflitto per assicurarsi il controllo esclusivo della più preziosa risorsa esistente sul pianeta – una materia prima capace di sbloccare il più grande potenziale dell’umanità – solo coloro che vinceranno le proprie paure riusciranno a sopravvivere.

