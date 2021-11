Android 12 permette di condividere le foto molto più velocemente

Fra le varie feature di Android 12, all’infuori di Material You, sono presenti alcune chicche davvero interessanti. Questa volta si parla nello specifico di una funzionalità pensata al fine di condividere velocemente le immagini con altri utenti, processo che su mobile non risulta particolarmente facile, com’è invece su PC dove copiare le immagini risulta decisamente più semplice.

Grazie al nuovo aggiornamento però, anche se i primi accenni erano già stati aggiunti con Android 9, il processo è stato reso molto più accessibile, utilizzando le funzionalità di Lens. Si ha modo di inquadrare le immagini e salvare sul proprio telefono, o fra gli appunti, in modo da condividerle con facilità con la loro risoluzione originale.

All’effettivo, il telefono non fa altro che uno screenshot dell’immagine, senza che risulti necessario per l’utente tagliare i bordi delle foto per riuscire a squadrarle, evitando un passaggio rispetto a quando ciò viene fatto manualmente.

Va specificato che grazie alla feature, l’immagine (a meno che non si scelga la relativa opzione) non viene salvata nel telefono, dettaglio che rende ancora più facile la condivisione con gli utenti in maniera veloce e senza la necessità di ulteriori passaggi.