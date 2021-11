Resident Evil: Welcome to Raccoon City – I protagonisti del film raccontano la loro esperienza con il videogioco

Alcuni dei membri del cast di Resident Evil: Welcome to Raccoon City hanno raccontato la loro esperienza con i titoli della saga videoludica.

26—Nov—2021 / 11:52 AM

Tutti gli appassionati di videogiochi, e non solo, conoscono la saga di Resident Evil, e, chiaramente, anche i protagonisti di Resident Evil: Welcome to Raccoon City hanno avuto a che fare con i vari titoli del franchise Capcom, ed hanno raccontato la loro esperienza a ridosso dell’uscita del lungometraggio.

Robbie Amell ha raccontato di aver giocato a Resident Evil quando era troppo giovane per farlo, e perciò ha ricordi di sé stesso “nello scantinato mentre giocavo con i cani che si facevano sentire dalle finestre, ed io che avevo una paura incredibile. Avevo forse nove anni”.

Avan Jogia, che interpreta Leon nel film, ha parlato del fatto che Resident Evil “è una saga di videogiochi multigenerazionale. Quello a cui sono personalmente legato è il quarto titolo. Ho giocato anche ad i primi due ma ho dei ricordi vaghi”.

Tom Hopper ha invece detto che “avendo 36 anni quando mi sono approcciato al gioco avevo 11 o 12 anni, e mi spaventò molto. Erano già usciti titoli horror però quella fu la prima volta in cui potevi consigliare a qualche amico di giocare a questo gioco che era davvero intenso e capace di fare paura”.

Infine il regista Johannes Roberts ha raccontato che, non essendo un videogiocatore, da giovane, da appassionato di zombi e di George A. Romero, si mise a guardare le persone giocare a Resident Evil, risultandone attratto da quel punto di vista.

Resident Evil: Welcome to Raccoon City è disponibile nelle sale cinematografiche.