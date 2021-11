J.K. Simmons rivela: “Dopo Justice League avrei dovuto fare il Commissario Gordon per altri due film”

Di recente a Happy Sad Confused l’interprete J.K. Simmons ha parlato del suo ruolo nei panni del Commissario Gordon nell’universo DC Comics, e, con il film su Batgirl che inizierà presto ad essere girato, l’attore ha anche parlato dei piani per il personaggio che non si sono concretizzati dopo Justice League.

Ecco le parole di J.K. Simmons sul suo Commissario Gordon:

Quando sono stato scritturato per lavorare a Justice League dovevo partecipare complessivamente a tre film. L’idea era che quei supereroi dovessero girare altri film e che io sarei stato coinvolto in uno tra questi. Ma tutto ciò non si è concretizzato per diversi motivi.

Senza menzionarlo J.K. Simmons probabilmente aveva in mente il film su Batman realizzato da Ben Affleck che non si è mai concretizzato. Sta di fatto però che il suo Jim Gordon è tornato ad essere chiamato in causa in Batgirl, il lungometraggio che verrà realizzato per HBO Max.

La protagonista del film sarà interpretata da Leslie Grace. Batgirl ha anche trovato i suoi registi, che saranno Adil El Arbi e Bilall Fallah, che hanno già realizzato Bad Boys for Life, e che realizzeranno la serie TV dedicata a Ms Marvel.