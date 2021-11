Cani arrabbiati: il film cult di Mario Bava avrà un remake

Cani arrabbiati è diventato negli anni un film cult tra quelli realizzati da Mario Bava, nonostante per arrivare ad una vera e propria distribuzione del lungometraggio ci siano voluti dei decenni, ed ora Deadline ha rivelato che sarà realizzato un remake in lingua inglese.

Per il remake in inglese di Cani Arrabbiati è stato coinvolto anche il produttore originale del lungometraggio, Alfredo Leone, per una sceneggiatura che sarà realizzata da Samuel Franco e Evan Kilgore. I due hanno acquisito i diritti della storia. La produzione del lungometraggio inizierà nel 2022 e l’uscita è prevista per il 2023.

Al centro di Cani Arrabbiati c’è una rapina andata male, che porta il gruppo di ladri ad introdursi nell’auto di un uomo che ha il figlio malato con sé, trasformando così la rapina in un vero e proprio sequestro. Si tratta di un thriller crudo dal finale sorprendente.

Mario Bava trasse questo film dal racconto Man and Boy scritto da Michael J. Carroll. Lo stesso Kilgore ha dichiarato:

Adoriamo i thriller e questa storia ha un finale sorprendente capace di scioccare chiunque lo veda. Siamo onorati all’idea di poter realizzare un remake di Cani Arrabbiati, re-immaginando questo classico.

Cani Arrabbiati è disponibile su Amazon Prime Video.