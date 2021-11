Anche l’Italia sperimenta con il voto elettronico, si parte con gli italiani residenti all’estero

Gli italiani residenti all’estero potranno votare via internet, usando un portale creato ad hoc chiamato Io Voto. Per il momento si tratterà di un semplice test – privo di valore legale -per capire il potenziale e i limiti del nuovo sistema. Gli italiani residenti all’estero, se lo vorranno, potranno partecipare ad un esperimento che si terrà il prossimo 31 dicembre, quando dovranno votare i membri dei Comitati degli italiani all’estero (Comites).

Il voto elettronico non avrà valore legale, i partecipanti al test dovranno comunque votare anche usando carta e matita copiativa. Si tratta, in altre parole, di una simulazione. È l’unico modo per evitare un salto nel vuoto e il legislatore ha preferito prendere tutte le misure necessarie per evitare gravi irregolarità — nonostante la minore importanza dell’appuntamento elettorale in questione.

È fondamentale che il nuovo sistema sia in grado di garantire i principi di personalità, eguaglianza, libertà e segretezza del voto. Proprio questo è il più grande problema: secondo pressoché ogni esperto di sicurezza informatica e sistemi elettorali il voto elettronico, così come il voto per corrispondenza, non è in grado di garantire la stessa sicurezza offerta dagli strumenti elettorali tradizionali.

La piattaforma Io Voto usa l’infrastruttura cloud dell’azienda Oracle, con sede a Francoforte.

Per votare l’elettore dovrà identificarsi usando lo SPID. I voti, ovviamente, vengono inviati in forma anonima per poi essere conteggiati.

Con un decreto dello scorso luglio, il Governo ha approvato un decreto che di fatto apre le porte a sperimentazioni analoghe anche per le elezioni europee ed i referendum. Un domani il voto elettronico potrebbe diventare un’alternativa valida anche per gli elettori residenti in Italia.

Nel frattempo, l’Italia dal 2021 già consente la possibilità di raccogliere le firme per i referendum online, usando sempre l’autenticazione concessa dallo SPID.