Strappare Lungo i Bordi: Zerocalcare racconta com’è stata realizzata la scena delle ripetizioni (video)

In un nuovo video pubblicato da Netflix, Zerocalcare racconta com'è stata realizzata la scena delle ripetizioni in Strappare Lungo i Bordi.

25—Nov—2021 / 11:11 AM

Continuano ad essere pubblicati nuovi contenuti dedicati a Strappare Lungo i Bordi, la serie TV Netflix di Zerocalcare che sta riscuotendo grande successo: nell’ultimo video pubblicato lo stesso autore racconta assieme a Giorgio Scorza e Davide Rosio (registi tecnici e produttori) com’è stata realizzata la scena delle ripetizioni presente nel terzo episodio.

Ecco il video sulla realizzazione della scena delle ripetizioni tratta dalla terza puntata di Strappare Lungo i Bordi.

Questa è al descrizione ufficiale offerta dalla piattaforma streaming del cartone:

Strappare lungo i bordi è la storia di un viaggio complicato che Zerocalcare fa con i suoi amici Sarah e Secco. Lungo la strada, emergeranno episodi della sua vita solo apparentemente scollegati tra di loro, ma che alla fine riveleranno un significato profondo.

Prodotta da Movimenti Production in collaborazione con BAO Publishing, Strappare lungo i bordi è la prima serie d’animazione di Zerocalcare ed è ambientata nell’ormai noto universo narrativo dell’autore, dove non mancano personaggi cult come Secco, Sarah, l’Amico Cinghiale e l’iconico Armadillo, la cui voce è di Valerio Mastandrea.

Potrebbe interessarti anche questa news dedicata a Zerocalcare ed a Strappare Lungo i Bordi: