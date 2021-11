LEGO Certified Store, nuova apertura a Catania per il Black Friday

Dal 26 novembre, il Gruppo LEGO, in collaborazione con Percassi, accoglierà gli appassionati del mattoncino nel nuovo negozio presso Coin di Catania, in tempo per l’imperdibile Black Friday e per uno shopping natalizio ancora più divertente.

Dopo quello inaugurato a Rimini lo scorso 10 luglio arriva il ventunesimo LEGO Certified Store a Catania. Di seguito il comunicato stampa dell’inaugurazione prevista per domani, 26 novembre, in concomitanza con i festeggiamenti del Black Friday.

Il Gruppo LEGO e Percassi inaugureranno venerdì 26 novembre, presso Coin di Catania, un nuovo LEGO™ Certified Store di 130 mq, che diventerà il punto di riferimento per tutti i fan e le fan del mattoncino del capoluogo siciliano. Infatti, il negozio sorgerà nella posizione strategica di via Etnea, nel cuore del centro storico di Catania, punto di grande attrazione della città.

Quello catanese è il 21esimo LEGO Certified Store italiano aperto dal Gruppo Percassi, il terzo, dopo Rimini e Milano in piazza San Babila, ad adottare un concept totalmente innovativo, frutto dell’unione tra fisico e digitale che permette una customer experience più personalizzata, ideata per soddisfare le varie necessità ed i numerosi passion points di tutti i brand lovers. All’interno del nuovo e modernissimo LEGO Store si potrà vivere un incredibile viaggio tra i mattoncini, che renderà lo shopping natalizio alla ricerca del regalo perfetto ancora più emozionante e divertente. Pronto a dare il benvenuto ai visitatori, un simpatico elefante fatto di mattoncini che omaggia una delle attrazioni più celebri della città: la fontana dell’elefante.

Sugli scaffali, un assortimento pensato per ispirare i builders di oggi e di domani: tante le proposte adatte a far sognare i fan del mattoncino, grandi e piccoli. Inclusi anche prodotti in esclusiva, con possibilità di early access e pre-ordine su una selezione dei best seller più amati. Immancabile infine, il muro Pick a Brick, dove si potranno scegliere i mattoncini LEGO® per mettere in campo tutta la creatività e dare vita alle proprie idee originali.

“Siamo felici di aprire un nuovo LEGO Store nella città di Catania. Da sempre, esploriamo innumerevoli modi per elevare l’esperienza in-store e soddisfare le esigenze dei nostri consumatori e delle nostre consumatrici, dai piccoli ai più grandi. Dopo Rimini e Milano San Babila, il nuovo retail concept arriva finalmente a Catania, e questo negozio ci permetterà di essere ancora più vicini alle famiglie di tanti bambini e bambine. Vi aspettiamo!” afferma Rossana Mastrosimini, Channel Director LEGO Certified Stores West Europe.

Matteo Morandi, Amministratore Delegato di Percassi Retail, aggiunge: “Siamo contenti di proseguire con l’apertura di nuovi punti vendita LEGO Certified Store in Sicilia, a 2 anni dall’opening di Palermo, che è stato accolto con entusiasmo sia dai bambini che dal pubblico adulto. Puntiamo a format retail sempre più coinvolgenti, incentrati su un’esperienza in-store unica e immersiva nella “dimensione LEGO”. La location è in una zona strategica, che ne favorisce ulteriormente visibilità e affluenza”.

“LEGO ha compreso immediatamente il nuovo approccio allo shopping che Coin ha deciso di portare avanti, e l’ha sposato a pieno – commenta Monica Gagliardi, Direttore Marketing e Digital Transformation di Coin. I nostri store hanno l’ambizione di essere punti di aggregazione e ritrovo, luoghi dove esprimere la propria creatività e vivere esperienze che permettano alle persone di riappropriarsi di quanto perso durante la pandemia. Per questo abbiamo recentemente lanciato a Milano, Roma, Napoli e Catania il Lifestyle Hub, uno showroom esperienziale che, per la prima volta in Italia, raccoglie le migliori proposte di marchi best in class dei rispettivi ambiti di attività. Su questo filone si inserisce perfettamente il nuovo spazio dal concept innovativo che il brand di mattoncini più famosi al mondo aprirà con Percassi nel nostro punto vendita di Catania, scelta di cui non possiamo che essere orgogliosi”.

Nel nuovo LEGO Store di Catania chiunque potrà liberare l’immaginazione e mettere alla prova la propria creatività, lasciandosi trasportare dalle ali della fantasia e creando e condividendo speciali momenti in compagnia. I numerosi fan siciliani non vedranno l’ora di immergersi in questo nuovo mondo di mattoncini!