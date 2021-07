LEGO Certified Store, inaugurazione dello store di Rimini al centro commerciale Le Befane

Era già nell’aria da qualche tempo e ora è ufficiale: sabato 10 luglio verrà inaugurato a Rimini l’ultimo in ordine temporale di una già ampia serie di LEGO Certified Store presso il centro commerciale Le Befane.

Il LEGO Certified Store (facente parte della catena Percassi) sarà il ventesimo negozio monobrand sul territorio italiano ed il secondo in Emilia-Romagna dopo quello di Bologna. Di seguito l’elenco di tutti i LEGO Certified Store italiani:

LEGO® Store Arese

LEGO® Store Assago

LEGO® Store Bari

LEGO® Store Bergamo

LEGO® Store Bologna

LEGO® Store Carugate

LEGO® Store Chieti

LEGO® Store Euroma 2

LEGO® Store Genova

LEGO® Store Marcianise

LEGO® Store Marghera

LEGO® Store Milano

LEGO® Store Palermo

LEGO® Store Porta di Roma

LEGO® Store Roma

LEGO® Store Roma Termini

LEGO® Store Torino

LEGO® Store Torino Carlo Felice

LEGO® Store Verona

In questo nuovo store sarà presente per la prima volta in Italia un nuovo innovativo concept di piattaforma “instore” la quale offrirà un’esperienza di vendita sempre più personalizzata per soddisfare le necessità dei vari target di clientela che negli ultimi mesi ha visto un aumento della fetta di “adulti” con i nuovi set 18+.

Saranno presenti alcune opere dell’artista LEGO Riccardo Zangelmi, LEGO Certified Professional, e sarà inoltre presente un modello gigante di minifigure pirata costituito con 18204 mattoncini LEGO ad accogliere i clienti all’entrata oltre al classico muro del Pick-A-Brick con varie tipologie di mattoncini da comprare “a peso”.

“Siamo felici di aprire un nuovo LEGO Store nella città di Rimini. Questo negozio ci permetterà di essere ancora più vicini alle famiglie di tanti bambini e bambine e a tutti i fan e le fan LEGO della zona. Da sempre, esploriamo innumerevoli modi per elevare l’esperienza in-store e soddisfare le esigenze dei nostri consumatori e delle nostre consumatrici, dai piccoli ai più grandi. Il nuovo retail concept viene implementato per la prima volta in Italia a Rimini e offrirà la possibilità di interagire con elementi digitali e fisici. Non vediamo l’ora!” ha dichiarato Rossana Mastrosimini, Channel Director LEGO Certified Stores West Europe.

Alle ore 9 del 10 luglio sarà effettuato il taglio del nastro e con ogni acquisto superiore a 100 Eur sarà consegnato il classico Gift With Purchase.