Gorillaz: Netflix produrrà il film della band

Dopo aver realizzato video musicali iconici la band dei Gorillaz avrà un film animato prodotto direttamente da Netflix: ad annunciarlo è stato il fondatore del gruppo, Damon Albarn, che ha dato l’annuncio durante un podcast.

Ecco l’estratto video in cui Damon Albarn annuncia la produzione del film dei Gorillaz per Netflix.

“I’m in LA because we’re making a full-length @gorillaz film with Netflix. We’re having a writing session in Malibu this afternoon…” 👀 pic.twitter.com/Q1bRcMyz2s

— Damon Albarn Unofficial (@DamonUnofficial) November 10, 2021