Fold dà vita a un gioco AR per ottenere Bitcoin con il software di Niantic

Non è passato molto da quando Niantic ha rilasciato ufficialmente per gli sviluppatori la sua piattaforma utile per creare giochi AR, proprio la stessa sfruttata al fine di dar vita a Pokémon GO, titolo ancora giocatissimo dagli utenti in tutto il mondo.

Mentre però il tutto aveva come obiettivo quello di permettere la creazione di giochi in realtà aumentata, la compagnia che prende il nome di Fold ha deciso di sfruttare le potenzialità del sistema al fine di permettere a davvero chiunque di ottenere delle piccole parti di Bitcoin in pochi semplici passaggi. Trovate qui di seguito la dichiarazione dell’azienda in merito al senso di questa iniziativa.

Questo è il modo più semplice e veloce per ottenere il vostro primo pezzo di Bitcoin. Chiunque può utilizzare la nostra app (Fold) al fine di ottenere Bitcoin e ulteriori ricompense semplicemente esplorando il mondo reale attorno a sé. Per noi, è sempre stato importante permettere a tutti di partecipare all’economia dei Bitcoin, indipendentemente dalla loro istruzione o esperienza tecnica.

Nello specifico, sfruttando il sistema AR si può andare a caccia di monete virtuali e altri bonus del mondo di gioco, che si creano in automatico nelle vicinanze dei giocatori. Proprio come avviene per i Pokémon e altri titoli simili a quelli di Niantic, risulta quindi solamente necessario esplorare i dintorni e raccogliere le ricompense, anche se in questo caso si tratta di valute reali.

Lo sviluppatore ha ideato un sistema tuttavia pensato per essere divertente e dinamico, quindi non troppo tecnico e legato semplicemente all’ottenimento della valuta, inserendo quindi anche dei malus che possono portare alla perdita di quanto guadagnato. Al momento non sembra che Niantic abbia nulla in contrario al nuovo progetto, visto che la compagnia specializzata nel mondo AR si è scagliata apertamente solo contro realtà simili che non promuovono il contatto fra giocatori, isolandoli anzi, ne abbiamo parlato in questo approfondimento.