Niantic raggiunge un valore di 9 miliardi di dollari con un investimento, il focus è sull’AR

Continua la scalata all’olimpo di Niantic, compagnia che ha di recente ottenuto un corposo finanziamento di 300 milioni di dollari, raggiungendo grazie a quest’ultimo un totale di 9 miliardi di dollari di valutazione. Lo sviluppatore che ha realizzato Pokémon GO, fenomeno di successo che ha fatto capolino nei telefoni di tutto il mondo e continua a essere ancora molto giocato, è particolarmente esperto nel mondo della realtà aumentata e ha deciso infatti di espandersi in tal senso.

All’infuori del rilascio di nuovi giochi simili alla sua opera più di successo infatti, Niantic ha anche lanciato una piattaforma per lo sviluppo di esperienze simili, come abbiamo approfondito nell’articolo che trovate a questo link. Ma a cosa serve invece il nuovo finanziamento? Si parla questa volta di un metaverso legato al mondo reale, presumibilmente in pieno accordo con quelle che sono le politiche della compagnia.

Nello specifico infatti, Niantic, pur trattando argomenti simili e collegabili con i propri prodotti, non ha apprezzato le scelte di Meta e vede anzi lo sviluppo di questo tipo di contenuti particolarmente dannoso per il mondo. L’obiettivo, che potrà continuare a portare avanti grazie a questo nuovo investimento, resta infatti quello di costruire mondi virtuali ben lontani da un futuro distopico, e anzi realizzare esperienze che abbiano modo di unire i giocatori in tutto il mondo grazie alle nuove tecnologie disponibili.

Il focus resta quindi sul sistema AR, e la compagnia non ha per il momento intenzione di puntare sui sistemi VR. Come riporta TechCrunch, l’azienda è al lavoro per la realizzazione di una mappa 3D del mondo intero che potrebbe giocare un ruolo critico nei cambiamenti informatici, anche se purtroppo per il momento non abbiamo molti suggerimenti a riguardo del nuovo progetto, che speriamo si facciano presto sentire grazie a delle dichiarazioni.