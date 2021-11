Cinema: dal 6 dicembre l’accesso in sala solo con il Super Green Pass

Dal 6 dicembre sarà necessario il Super Green Pass per poter accedere ai cinema, così come nei teatri, bar e ristoranti.

Dal 6 dicembre entrerà in vigore il nuovo decreto del Governo che durerà fino al 15 gennaio anche in zona bianca: stiamo parlando del Super Green Pass, che condizionerà anche l’ingresso nei cinema. Per poter accedere alle sale cinematografiche sarà necessario il Super Green Pass.

Che cos’è il Super Green Pass? La certificazione si potrà ottenere attraverso la vaccinazione o il certificato di guarigione dal COVID-19, ed è avrà una validità di 9 mesi (non più i 12 iniziali), e sarà prolungato di altri 9 mesi dopo la dose booster.

L’utilizzo del Super Green Pass, almeno in questo periodo, sarà importante per preservare le vacanze natalizie e per permettere all’economia di andare avanti, compresa quella dei cinema. Il Super Green Pass sarà infatti necessario per accedere a cinema, teatri, bar e ristoranti.

Si tratta di un’iniziativa che vuole anche colpire coloro che, tutt’oggi, non sono vaccinati contro il COVID, e che fino al 5 dicembre potranno accedere a strutture come cinema, teatri, bar e ristoranti grazie ad un tampone negativo, mentre dal 6 dicembre in poi dovranno necessariamente essere vaccinati.

In questo modo si cerca anche di tutelare l’economia dei cinema, che, dopo un duro 2020 ed un inizio di 2021 non facile ha visto nuovamente le sale cinematografiche prendere vita, con l’auspicio che i dati di ingresso degli spettatori possano ulteriormente crescere nel 2022.