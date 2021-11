Windows: emerge una vulnerabilità che permette di ottenere i privilegi da amministratore

Le pagine di XDA-Developers hanno parlato di un nuovo problema che affligge Windows 10, Windows 11 e i server Windows, il quale permette a bene o male chiunque di guadagnare i privilegi di amministratore, dettaglio che lascia ad eventuali hacker l’opportunità di accedere a ogni parte del device e creare problemi maggiormente stratificati.

Il tutto è stato scoperto dal ricercatore Abdelhamid Naceri, con invece BleepingComputer che è riuscito a sfruttare la vulnerabilità per mostrare come il problema sia reale e sfruttabile da qualunque utente, dopo l’ultima patch lanciata da parte di Microsoft, apparentemente non a conoscenza della grave falle.

Sembra che a quanto pare il colosso non stia inoltre gestendo al meglio il programma che permette agli utenti ben informati di ottenere pagamenti in seguito alla scoperta di falle per gli OS del colosso, il che ha portato Naceri a discutere del tutto pubblicamente, per via delle taglie sempre meno corpose che l’azienda offre.

Considerando che la situazione è ora però sulla bocca di tutti, sicuramente l’azienda non ci metterà molto a sistemare il problema con una prossima patch, visto che per il momento sembra particolarmente difficile difendersi da attacchi che sfruttano la vulnerabilità ed è necessario attendere istruzioni ufficiali.