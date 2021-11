Seance – Piccoli Omicidi tra Amiche: trailer, foto e poster

Il produttore e sceneggiatore di You’re Next, The Guest e Blair Witch, Simon Barrett, debutta alla regia con l’horror Seance – Piccoli Omicidi tra Amiche, in arrivo nelle sale il 2 dicembre: vi presentiamo il trailer, le foto e il poster della pellicola, distribuita nel nostro paese da Adler Entertainment.

Nel cast, Suki Waterhouse (The Bad Batch, Insurgent, Assassination Nation), Madisen Beaty (C’era una volta… a Hollywood), Ella-Rae Smith (Into the Badlands), Inanna Sarkis, Seamus Patterson e Marina Stephenson-Kerr.

Questa la sinossi ufficiale:

Il film è ambientato in un prestigioso college femminile dove viene trasferita Camille (Suki Waterhouse), la quale scopre che nell’istituto è stato commesso un misterioso e raccapricciante omicidio. La ragazza morta apparteneva a un gruppo di amiche che qualche sera prima avevano svolto insieme un rituale spiritico notturno, e ora sono convinte che il decesso sia stato causato da uno spirito risvegliato dal macabro rito. In verità, dopo il tragico evento, nessuna delle ragazze si fida delle altre persone, neppure delle proprie amiche, soprattutto quando dall’assassinio singolo si passa a un’inquietante serie di omicidi che coinvolgono una dopo l’altra le studentesse del college.

Leggi anche: