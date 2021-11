RX 6000: i prezzi delle schede video AMD potrebbero salire presto

Stando a dei recenti report, principalmente per via dei problemi con TSMC, i prezzi delle schede video AMD potrebbero salire presto di circa il 10%.

Come se i problemi con i prezzi delle schede video non bastassero di per sé, e la carenza di scorte non rendesse particolarmente difficile reperire il dispositivo che si desidera usando i soliti canali, sembra che i prezzi delle nuove schede video RX 6000 di AMD aumenteranno presto.

Nello specifico, Board Channels, come riportato sulle pagine di VideoCardz, potrebbe aver confermato un aumento del 10% per i prezzi alle aziende di terze parti che realizzano le schede video targate AMD. La cifra all’effettivo riguarda quindi aumenti che vanno dai 20 ai 50€ per ogni dispositivo, considerando i prezzi a cui la compagnia vende i suoi prodotti, e visto che il cambio dovrebbe essere imminente, è possibile che non ci voglia molto prima che i consumatori abbiano modo di notare la differenza (negativa).

A quanto pare, il tutto è dovuto proprio alla carenza di scorte, direttamente in seguito all’aumento confermato di TSMC per il nodo a 7nm delle RX 6000.

Stando a quel che sappiamo tra l’altro, sembra che la situazione non vada particolarmente giù neanche alla compagnia, che potrebbe essere pronta a staccarsi dal colosso del Taiwan per approdare da Samsung, come approfondito nell’articolo che trovate a questo link.