TSMC: il rapporto con Apple porterà AMD da Samsung?

Sembra che per via degli ottimi rapporti fra TSMC ed Apple, AMD potrebbe trovarsi a sfruttare le tecnologie di Samsung per i suoi processori.

Nonostante TSMC si trovi a servire moltissime compagnie che non producono attualmente in autonomia i propri chip, la crisi di scorte sta mettendo in ginocchio aziende in tutto il mondo, e ovviamente il colosso del Taiwan si trova a dover preferire nella maggior parte dei casi il suo miglior cliente: Apple. Il colosso di Cupertino si affida totalmente a TSMC per i suoi SoC, e ha da poco annunciato i nuovi M1 Pro ed M1 Max realizzati proprio da questo partner, che dopo aver confermato l’aumento dei prezzi pare abbia avuto un occhio di riguardo per Apple.

A quanto sembra, la situazione non è però così rosea per le altre compagnie, visto che già l’azienda di Cupertino si è trovata a dover tagliare la produzione di alcuni prodotti al fine di far spazio alla realizzazione degli iPhone, e i clienti “secondari”, seppur enormi, potrebbero essere messi in un secondo piano. Nello specifico, parliamo di AMD, compagnia che si affida a TSMC per la realizzazione di diversi prodotti, e stando a The Guru of 3D (come riportato da PhoneArena) potrebbe star valutando l’abbandono del colosso per passare fra le braccia di Samsung.

Anche se non si tratta di un dettaglio strettamente legato a questo possibile cambio di direzione per la produzione dei nodi a 3nm, c’è da specificare che AMD sta attualmente realizzando le schede grafiche dei SoC Exynos 2200 del colosso sudcoreano, e che quindi le due compagnie si trovano fin da subito in un rapporto di collaborazione abbastanza intimo.

Ovviamente il tutto non è ancora confermato, e dovremo anzi vedere in che modo TSMC gestirà la situazione nel corso dei prossimi mesi, mentre i problemi di produzione e di scorte tenderanno (verosimilmente) ad iniziare ad arrestarsi, ma restiamo in attesa di comunicazioni ufficiali al fine di saperne di più.