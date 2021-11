NVIDIA: il nuovo software realizza immagini di paesaggi partendo da delle descrizioni

Sono ormai passati mesi da quando NVIDIA ha lanciato un nuovo simpatico servizio che permette di realizzare scenari mozzafiato partendo da dei semplici scarabocchi, con il tutto che avviene grazie all’enorme supporto dell’intelligenza artificiale. Abbiamo approfondito le potenzialità di GauGAN nell’articolo che trovate a questo link.

Nello specifico, la compagnia ha parlato di GauGAN2, che utilizza le feature del deep learning per dare ancora una volta vita a delle immagini spettacolari, anche se questa volta non viene richiesto agli utenti di disegnare una bozza del tutto. Infatti, NVIDIA permette adesso di descrivere le immagini che si vuole ottenere utilizzando il software, che invece si occupa del resto nel giro di poco tempo. Potete vedere una piccola dimostrazione del tutto nel video caricato dalla compagnia presente qui di seguito.

Il tool viene per fortuna già messo in mano agli utenti che hanno voglia di provare le potenzialità del nuovo software, e possono accedere a questo link al fine di partecipare al programma di demo della compagnia. Scrivendo frasi diverse, con sempre più dettagli, si ha modo di dar vita a delle caratteristiche specifiche dell’immagine, che può risultare sia particolarmente neutra e astratta in assenza di direttive specifiche, sia evolversi in particolar modo e accontentare gli utenti anche per quel che riguarda varie chicche.

Ovviamente, parlando di una beta, è bene specificare che al momento il nuovo gioiellino di NVIDIA non si occupa di realizzare ambienti naturali perfetti sotto ogni punto di vista, considerando che l’azienda sta ancora lavorando al fine di affinare i risultati raggiunti dal tutto. Resta il fatto che i risultati risultano davvero spettacolari già in questa prima fase del software, che avrà anche modo di evolversi nel corso del tempo per stupire con ancora maggiore facilità l’utenza.