NVIDIA: una nuova app rende automaticamente meravigliosi i disegni

Le possibilità delle serie RTX realizzate da NVIDIA continuano giorno dopo giorno a stupire l’utenza, per quanto concerne il gaming e non solo. Si parla questa volta di un’intelligenza artificiale disponibile gratuitamente, la quale è in grado di rendere un qualunque scarabocchio fatto in pochi minuti una vera e propria opera d’arte nel giro di qualche secondo.

Grazie a GauGan, strumento per il disegno formato da un’intelligenza artificiale, la nuova app Canvas permette di trasformare delle linee in materiale particolarmente avanzato. Le immagini mostrano come sia facile con un paio di spennellate, ritraendo semplicemente il cielo, un prato e qualche roccia, creare un panorama da restare a bocca aperta.

Il nuovo programma permette di usare i materiali al posto dei colori, al fine di intendere con facilità le intenzioni dell’utente e facilitargli di molto il lavoro. Il tutto non è solamente trasporto in chiave professionale, in quanto c’è anche una particolare cura ai dettagli, con un sistema che include riflessi e giochi di luce a cui è quasi difficile credere.

La nuova app di NVIDIA può essere utile per i disegnatori, che possono velocizzare moltissimo il lavoro e ottenere un risultato strabiliante, ma tutti gli utenti possono sbizzarrirsi con nuove creazioni, atte magari a testa le fantastiche possibilità del programma.

Attualmente, Canvas è disponibile in beta, e include 15 materiali e 9 stili. Anche se da questi dati può sembrare che il software sia ancora in stato primordiale, c’è da considerare che le combinazioni possibili restano già da ora pressoché infinite.

È possibile sfruttare questo meraviglioso programma solamente se si possiede una scheda video della serie RTX, dalla serie 2000 alla 3000, passando per Titan e Quadro. In questo periodo non è particolarmente facile accaparrarsi una scheda grafica, specialmente per quanto concerne gli ultimi modelli, ma non resta che sperare in una completa risoluzione del problema per quando il programma si sarà evoluto con successo.