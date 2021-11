La Ruota del Tempo è la serie TV di Amazon Prime Video del 2021 più vista all’esordio

Secondo quanto comunicato dagli Amazon Studios la serie TV La Ruota del Tempo è il telefilm più visto all'esordio in questo 2021 su Prime Video.

L’esordio di La Ruota del Tempo è stato davvero folgorante, considerando che la serie TV è balzata subito al primo posto tra i telefilm più visti all’esordio su Prime Video nel 2021. Inoltre La Ruota del Tempo è diventata una delle cinque serie TV più viste di sempre sulla piattaforma streaming.

Ecco le dichiarazioni di Jennifer Salke degli Amazon Studios sui risultati de La Ruota del Tempo, balzata al primo posto come serie più vista al lancio nel 2021 su Prime Video:

Ci sono state decine di milioni di visualizzazioni, e perciò vogliamo comunicare questi dati, e nel frattempo cercheremo di capire come potremo essere ulteriormente trasparenti in futuro sui risultati dei nostri show.

I Paesi in cui La Ruota del Tempo è risultata la serie TV più vista durante i suoi primi giorni sulla piattaforma streaming sono Stati Uniti, India, Brasile, Canada, Francia e Germania. Anche sui social La Ruota del Tempo si è confermata come la serie più ricercata di Prime Video.

La serie di romanzi a cui si ispira il telefilm è stata ideata e iniziata da Robert Jordan, per poi rimanere incompiuta per lungo tempo a causa del decesso dell’autore, per poi essere infine completata da Brandon Sanderson con gli ultimi tre libri.

Nel cast della serie ritroviamo Nynaeve al’Meara (Zoë Robins), Matrim Cauthorn (Barney Harris), Lan Mandragoran (Daniel Henney), Moiraine Damodred (Rosamund Pike), Egwene al’Vere (Madeleine Madden), Perrin Aybara (Marcus Rutherford) e Rand al’Thor (Josha Stradowski).