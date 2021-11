hellbound la recensione

La recensione di Hellbound, la serie Netflix coreana del regista di Train to Busan Yeon Sang-ho e basata su un webtoon coreano. No, non è il nuovo Squid Game.

Vi proponiamo la recensione di Hellbound con una riflessione iniziale: l’ira di Dio è stata resa, cinematograficamente parlando, in molte forme e dimensioni. A volte rappresentata da una tempesta perfetta; a volte incarnata da Jules di Samuel L. Jackson che colpisce con la sua ira funesta in Pulp Fiction. Hellbound invece, una nuova ambiziosa serie Netflix del regista di Train to Busan Yeon Sang-ho e basata su un webtoon coreano, immagina l’ira di Dio come tre bestie grigio fumo, simili a un Hulk arrostito che appaiono all’improvviso per lanciare persone contro macchine, muri, o qualsiasi altra superficie, come se fossero di gomma.

Spargono il sangue di queste persone ovunque, distruggendo ogni cosa sul loro cammino, e poi bruciano il loro bersaglio fino a ridurlo in cenere. In seguito guardando altri episodi della serie apprendiamo che questa prima vittima ha ricevuto un sorta di annuncio della sua morte da una faccia fluttuante nel cielo, che ha detto a questo povero ragazzo esattamente quando sarebbe morto e che sarebbe stato mandato all’inferno.

Ma in una delle tante entusiasmanti idee intellettuali questa serie, altamente bingeable, non riguarda solo il terrore verso dei mostri fumanti, ma cosa accade tutto intorno, come così tante persone perdono la testa e il senso di sé, con la certezza che una forza così arrivi con così tanto tempismo come vendetta per i nostri peccati.

Quello che inquieta di più sono le persone, gli opportunisti, i leader di setta e i credenti ciechi che seguono la paura fino al punto di far vergognare gli altri, odiare gli altri, distruggersi a vicenda con l’obiettivo di guadagnare la misericordia di Dio.

La serie di Yeon mescola questo orrore fondato con discussioni ponderate su come definiamo un peccato e su cosa meritiamo noi come esseri umani da un tale Dio.

Ma prima che le persone religiose proiettino il proprio significato su di esso, il beatdown iniziale viene indagato come un crimine da Jin Kyunghun (Yang Ik-june), che fornisce la nostra prospettiva in prima persona su questo fenomeno. Ha un triste retroscena che coinvolge sua moglie che viene uccisa da qualcuno e poi esce di prigione pochi anni dopo. Questo diventa un punto dolente che viene pressato da Jung Jinsu, uno stoico presidente di un gruppo religioso chiamato la Nuova Verità che crede che i mostri stiano attaccando i peccatori.

Yoo Ah-in è eccellente in questo ruolo mentre pronuncia parole di fede criptiche con una certa insensibilità negli occhi, rendendolo ancora più affascinante per i suoi sostenitori rabbiosi, soprattutto quando iniziano a verificarsi decreti più mortali. Credono che abbia ragione quando dice che gli attacchi sono legati al grande peccato di qualcuno.

La Nuova Verità ha ispirato i propri media che seguono con un gruppo radicale chiamato Testa di Freccia, che sono informati in una trasmissione da un uomo assurdo con un trucco e un vestiario altrettanto assurdi di nome Dongwook (Kim Do-yoon). Da una sedia da gioco, fa ipotesi grandiose sul motivo per cui il tal dei tali ha ricevuto un decreto e mostra come la mania della paura può portare alla caccia alle streghe. I membri della Testa di freccia, di solito adolescenti con mazze da baseball, poi escono a caccia del malcapitato di turno. Di seguito il trailer pubblicato su YouTube:

Chi ha paura dell’Inferno?

La recensione di Hellbound ci porta a considerare tutte le vittime della serie. Numerose persone infatti finiscono nel mirino di Jung Jinsu e della Nuova Verità e della Freccia, incluso un avvocato di nome Min Hyejin (Kim Hyun-joo), che inizialmente cerca di aiutare una donna condannata che riceve un decreto e decide di far trasmettere la sua condanna in diretta.

La serie ha un arco di personaggi sorprendente e molto gratificante, un ensemble di alto livello, che arricchisce molto la serie anche se non è mai certo dove sarà un personaggio nel prossimo episodio, o se tornerà.

Il senso di tensione che riesce a creare Hellbound è tipico del regista di Train to Busan, poiché come quel film di zombi, ora usa gli esseri umani e l’effetto rabbioso della paura per dare potenti brividi al pubblico.

E le esplosioni d’azione della serie, che possono sorprenderti proprio come gli sviluppi narrativi della sceneggiatura, ti immergono nel caos con il lavoro della telecamera traballante e le riprese lunghe.

Non possiamo non dire nella recensione di Hellbound che questa serie assicura che mentre i mostri rimangono ostinatamente un mistero, la brutalità che gli esseri umani si commettono l’un l’altro fa sempre male.

Hellbound ha un eccitante senso di crescita in sei episodi che mostra come le idee della Nuova Verità prendono il sopravvento. Ma la sceneggiatura può essere un po’ troppo impegnata a tracciare le sue cospirazioni, e anche con il suo terrore, tanto che una battaglia reale in una stazione di polizia viene presto dimenticata, nonostante la sua promessa visiva iniziale.

C’è anche un po’ troppo da raccontare quando si tratta dell’impatto di questo nuovo insegnamento: sentiamo che metà del mondo è stato preso dalla febbre della Nuova Verità, ma difficilmente ne abbiamo un senso. Allo stesso modo, gli obiettivi drammatici della serie a volte possono essere fuori portata, come con una sottotrama emotiva straziante nella seconda metà che coinvolge un bambino, che poi diventa ridondante con monologhi, lacrime e musica triste. È il tipo di cose che si spera vengano affinate in una seconda stagione.

Chi non ha peccato…

Ci avviciniamo alla conclusione della recensione di Hellbound dandovi gli ultimi dettagli tecnici. Scritta in collaborazione con Choi Gyu-seok, Hellbound è il tipo di serie horror che cresce visibilmente di episodio in episodio, mentre diventa evidente quanto i narratori abbiano considerato lo scenario in questione in un senso molto profondo. Lottano con l’inevitabile frenesia dei media, la vergogna che le persone proverebbero dopo aver ottenuto un decreto, le istituzioni che cercherebbero di capitalizzarlo e altro ancora.

Diventa un affascinante ingresso in storie di fede, pur non avendo tempo per approfondire tutte le sue idee. Il trio di mostri dell’ira potrebbe essere assurdo, ma la follia all’interno di Hellbound è estremamente credibile.

Hellbound, basata su un webtoon con lo stesso nome, all’inizio si muove un po’ lentamente. Sta cercando di legare insieme i fili della sua storia, da questi omicidi insoliti e apparentemente soprannaturali a Jeong e alla Nuova Verità, a Testa di Freccia e a come Kyeong-hoon cerchi di risolvere questo strano crimine mentre è ancora in lutto.

Sulle prime sembra un po’ sconnesso, principalmente perché sta cercando di inserire tutti i suoi personaggi nella storia. Fa un lavoro migliore rispetto ad altre serie con così tanti personaggi, ma lascia ancora dei buchi nella storia. Non vi anticipiamo nulla di più preciso per non rischiare di farvi qualche spoiler.

Ma gli omicidi stessi, e il caso che Kyeong-hoon sta cercando di risolvere, sono abbastanza intriganti da tenervi incollati allo schermo. Quello che si sta cercando di fare è capire se esiste una risposta terrena a questo evento ultraterreno. Jeong è un farabutto con manie di onnipotenza o c’è qualcosa di vero nelle sue profezie? Mentre Kyeong-hoon approfondisce questo caso, sembra che le cose si collegheranno tutte, anche se potrebbe volerci del tempo perché la serie riesca a farlo.

Hellbound è disponibile per la visone su Netflix.