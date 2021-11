Encanto: clip, due spot e il video dall’anteprima italiana del film d’animazione Disney

Arriva oggi nelle sale italiane Encanto, il nuovo film d’animazione Disney dall’anima musicale: il video proveniente dall’anteprima italiana è un’esplosione di colori. In più, vi presentiamo due diversi spot (uno italiano e uno in lingua originale) e la clip “We Don’t Talk About Bruno“.

In occasione dell’anteprima italiana di Encanto, che si è svolta lunedì 22 novembre a Milano, gli ospiti hanno potuto immergersi nelle atmosfere, nei colori e nella musica della Colombia. Protagoniste della serata le voci italiane del film: l’attore e regista Luca Zingaretti (Bruno), l’attrice e cantante Diana Del Bufalo (Isabela) e il cantautore e musicista Alvaro Soler (Camilo), che interpreta inoltre la canzone originale “Oruguitas innamorate” nei titoli di coda della versione italiana del lungometraggio.

Sul red carpet hanno sfilato numerosi volti dello spettacolo, della musica, dello sport e del web tra cui Ludovico Tersigni, Hell Raton, Iván Ramiro Córdoba, Rocco Hunt, Rudy Zerbi, Chiara Galiazzo, Danilo D’Ambrosio ed Enza De Cristofaro, Nicoletta Mantovani e Alice Pavarotti, Giovanni Caccamo, Edoardo Stoppa e Juliana Moreira, Lucilla Agosti, Cecilia Capriotti, Elecktra Bionic, Luquisha Lubamba, Tommaso Stanzani, Ludovica Sauer, Loretta Grace, Paola Caruso, Miguel Gobbo Diaz, Vic, Nick Cerioni, Gianluca Gazzoli, Marco Guazzone, Fulvio Marino, Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, Sofia Dalle Rive, Gabriele Vagnato, Sespo, Rosalba, DinsiemE, Emanuele Ferrari, Adriana Spink, Andrea Melchiorre, Matteo Diamante e molti altri ancora. Presente anche l’Ambasciatore della Colombia Gloria Isabel Ramirez Rios.

Promosso dall’Ambasciata della Colombia in Italia, il gruppo di ballo della colombiana Liliana Salinas, che risiede a Roma, ha presentato vari balli tipici colombiani come la “cumbia”, il “porro”, il “merecumbé”, accompagnati da personaggi e rappresentanti della costa Atlantica e del Pacifico, con i costumi del Carnevale di Barranquilla. Presenti i “silleteros” di Medellin che, grazie alla loro arte e creatività, creano con i fiori fantastiche figure artistiche che ricordano i giardini di Medellin, conosciuta come la città dell’eterna primavera.

Durante la serata si è tenuto lo show cooking con José Narbona Rodriguez, chef resident di Mitù, il primo fine dining colombiano in Europa, e Stella Menna, “Unastellaincucina”, food blogger della community AL.TA CUCINA. Insieme per la prima volta, lo show cooking è stato un’occasione per accompagnare e far entrare il pubblico nelle atmosfere del film e far conoscere da vicino due piatti della tradizione colombiana. José e Stella infatti si sono cimentati nella realizzazione delle Arepas con Queso, tipico cibo di strada, e del Tamal con Melanzane e Hogao, una ricetta bella da vedere, colorata, divertente da fare e da raccontare.

In occasione dell’uscita del film nelle sale italiane, lo scorso weekend i frequentatori e i passanti milanesi dell’iconico Corso Como sono stati sorpresi da uno spettacolo strabiliante di luci e suoni, mixati e remixati in un’animazione assolutamente inattesa: uno straordinario mapping architetturale che ha ricreato la coloratissima Casita Madrigal e le atmosfere magiche del film sulla facciata di 200 mq di un palazzo privato al civico n° 5. Lo spettacolo ha portato in scena un’esplosione di emozioni e ritmi travolgenti creando un’esperienza immersiva e magnetica.

Per celebrare l’uscita del film, Cityscoot ha realizzato uno scooter ispirato a Encanto rivestendolo con tanti decori colorati e fiori variopinti che richiamo le gioiose atmosfere del film. Alla guida dello scooter è stato chiamato un vero esperto di trasformazioni come Emanuele Ferrari, meglio conosciuto nel mondo di Instagram come EmiLife, l’influencer ha partecipato all’esclusiva anteprima del film arrivando in sella al motorino. Inoltre per dare a tutti la possibilità di testare il servizio di sharing, Cityscoot ha creato un codice promozionale Encanto che dà diritto a 30 minuti di noleggio gratuiti per i nuovi iscritti.

Al progetto ha partecipato anche Treedom, la prima piattaforma che consente di piantare alberi a distanza coinvolgendo le popolazioni locali creando così benefici ambientali, sociali ed economici, che ha messo a disposizione uno sconto speciale per piantare il proprio albero e regalare un po’ di magia al pianeta.

Tra i partner del film anche Klepierre, Babbel e Dixan che presenta il concorso “Vivi la magia con Dixan”: dal 1° novembre 2021 al 31 gennaio 2022, acquistando 10€ di prodotti Dixan si riceve sempre in regalo l’esclusiva travel mug del film Encanto! In aggiunta, si partecipa all’estrazione di un pacchetto di restyling di una stanza a tema Encanto.

Encanto racconta la storia di una famiglia straordinaria, i Madrigal, che vive nascosta tra le montagne della Colombia, in una casa magica, in una città vivace, in un luogo meraviglioso e incantato chiamato Encanto. La magia di Encanto ha donato a ogni bambino della famiglia un potere unico, dalla superforza al potere di guarire. Tutti tranne Mirabel. Ma quando scopre che la magia che circonda Encanto è in pericolo, Mirabel decide che lei, l’unica Madrigal ordinaria, può essere l’ultima speranza della sua straordinaria famiglia.

