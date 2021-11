Disney+ dicembre 2021: ecco tutte le serie TV ed i film in uscita

Per dicembre 2021 su Disney+ verranno messi a disposizione diversi nuovi contenuti tra film, serie TV e animazione, tra cui The Book of Boba Fett.

Il periodo natalizio non poteva non essere ricco di proposte da parte della piattaforma streaming Disney+, che per dicembre 2021 ha realizzato un apposito spazio dedicato ai film, serie TV e cartoni natalizi, ma ha anche da proporre contenuti originali ed attesi come The Book of Boba Fett.

Ma andiamo a vedere quali saranno le proposte di Disney+ per dicembre 2021:

CONTENUTI ORIGINALI

The Book of Boba Fett, la nuova serie TV di Star Wars (29 dicembre)

The Last Duel, il nuovo film di Ridley Scott (1 dicembre)

Benvenuto Sulla Terra, la serie National Geographic con Will Smith (8 dicembre)

Diario di una schiappa (3 dicembre)

The Rescue – Il Salvataggio dei ragazzi (31 dicembre)

Ron – Un amico fuori programma (15 dicembre)

Vida Perfecta (8 dicembre)

The Big Leap – Un’altra opportunità (1 dicembre)

The Wonder Years (22 dicembre)

Foodtastic (15 dicembre)

I FILM DI NATALE

Oltre a contenuti già presenti come i film della saga di Mamma, ho perso l’aereo, Nightmare Before Christmas e Frozen, su Disney+ a dicembre 2021 ci saranno:

Natale di Nuovo (24 dicembre)

Topolino e Minni – Il desiderio di Natale (24 dicembre)

Canto di Natale di Topolino (3 dicembre)

Un Natale per Paperino (10 dicembre)

Miraculous: le storie di Ladybug e Chat Noir con i nuovi episodi della quarta stagione (1 dicembre)

Elena di Avalor – La terza stagione (22 dicembre)

Sydney to the Max – La seconda stagione (22 dicembre)

Ducktales – i nuovi episodi della terza stagione (8 dicembre)

FILM E SERIE TV INVERNALI

L’uomo di Casa (1 dicembre)

The Glades (1 dicembre)

Harrow (8 dicembre)

Downhill (10 dicembre)

Evita (17 dicembre)

ESPN

No Crossover: Illen Inverson (31 dicembre)

Small Potatoes: Who Killed the Usfl? (24 dicembre)

Silly Little Game (31 dicembre)

IN ARRIVO PROSSIMAMENTE

Pistol (2022)

Queens (2022)

Pam & Tommy (2022)

Prossimamente saranno in arrivo anche Welcome to Wrexham, The Dropout, Dear Mama, Fleishman is in Trouble e Immigrant.