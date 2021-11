Apple progetterà da sola i modem 5G dei suoi prossimi iPhone

Apple progetterà i modem 5G dei suoi prossimi iPhone. Per farlo ha stretto un accordo con l’azienda Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. L’azienda userà la tecnologia a 4 nm di TSMC, ancora inedita sul mercato. Attualmente non la usa nessun smartphone in vendita. La produzione di massa del primo modem prodotto internamente dalla Apple dovrebbe iniziare nel 2023, tra due anni.

Attualmente Apple usa i modem di Qualcomm, azienda americana leader del settore. Sono suoi i modem dell’iPhone 13, ma che qualcosa trai due colossi potesse cambiare lo aveva anticipato lo stesso produttore recentemente. “Nei prossimi due anni produrremo solamente il 20% dei modem usati dagli iPhone”, aveva infatti preannunciato Qualcomm.

Nel 2019, ricorda il magazine The Verge, Apple aveva acquisito la divisione 5G di Intel, proprio con l’obiettivo di dipendere sempre meno dall’esterno per le sue tecnologie di nuova generazione.

TSMC oggi fornisce già i processori della seria A di Apple, produce anche i SoC M1 dei suoi Mac. Il Nikkei descrive un rapporto estremamente collaudato tra Apple e TSMC, tant’è che l’azienda asiatica avrebbe in pianta stabile migliaia di ingegneri negli USA proprio per lavorare a tempo pieno con Cupertino.