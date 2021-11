Qualcomm Snapdragon: ufficiale il cambio di numerazione dei SoC

Nel corso degli ultimi mesi, è emerso un importante cambiamento per quel che riguarda Qualcomm, compagnia leader nella produzione dei System on a Chip che ha deciso di rivoluzionare in parte il suo brand.

Come ufficialmente confermato da poco infatti, l’azienda ha deciso di non optare per il nome Snapdragon 898 per il suo prossimo chip, che invece dovrebbe chiamarsi Snapdragon 8 Gen 1, anche se quest’ultimo non è ancora stato all’effettivo confermato.

Sappiamo in ogni caso che verrà usata solamente una cifra al fine di identificare il nuovo SoC, dettaglio che dovrebbe permettere una comprensione più facilitata per tutti, specialmente per gli utenti che non bazzicano in particolar modo il mondo della tecnologia.

In ogni caso, a quanto pare avremo a che fare con un cambiamento solamente relativo al nome, visto che il prossimo gioiellino della compagnia dovrebbe comunque risultare un flagship pronto a entrare di diritto in moltissimi dispositivi high-end in uscita, e a quanto pare la compagnia lavora anche a prodotti pensati per diverse esigenze. È stato confermato anche che l’appellativo 5G non verrà più utilizzato, visto che al momento risulta per Qualcomm un punto di partenza, e viene di conseguenza dato per scontato.