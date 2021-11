Keanu Reeves condivide la lista dei suoi film preferiti

Keanu Reeves è noto per la sua innata gentilezza e il suo buon cuore: sono tanti gli aneddoti in proposito e oggi, grazie a Carrie-Ann Moss, abbiamo un nuovo esempio in tal senso. All’interno di uno speciale di Esquire veniamo a scoprire, difatti, che Reeves ha stilato una lista di film imperdibili, sotto richiesta dell’amica (e collega di set nella saga di Matrix) che voleva un consiglio sulle pellicole da vedere insieme al figlio adolescente.

Detto, fatto: il buon Keanu non se l’è fatto ripetere due volte e quindi ecco qui la lista, a beneficio anche nostro. Queste le parole di Moss nei confronti del collega:

Si allena duramente, lavora duramente, prende le cose a cuore, chiede sempre più e più domande per comprendere la profondità di quel che stiamo facendo. E mentre fa tutto questo per sé, ha sempre avuto un occhio di riguardo per me. Ad esempio, quando gli ho chiesto di questi film, può sembrare una piccola cosa… ma lui è così occupato, è esausto, eppure si è ritagliato il tempo per scrivere questa lista così premurosa.

Per quanto riguarda la lista, invece, ve la proponiamo di seguito: quanti ne avete visti?

The Neon Demon

Arancia meccanica

Rollerball

The Bad Batch

Il dottor Stranamore

I sette samurai

Amadeus

Rosencrantz e Guildenstern sono morti

La casa

Arizona Junior

Il grande Lebowski

Nikita (quello francese originale)

I professionisti

Frankenstein Jr.

Mezzogiorno e mezzo di fuoro

Monty Python il sacro Graal

Il texano dagli occhi di ghiaccio

Mad Max 2

Keanu Reeves e Carrie-Ann Moss torneranno presto al cinema, insieme, per Matrix Resurrections, il 1 gennaio 2022. Questa la sinossi del film:

In un mondo diviso tra due realtà – c’è la vita di tutti i giorni e ciò che si nasconde dietro – Thomas Anderson deve capire se seguire ancora una volta il bianconiglio. Occorre scegliere se stare fuori o dentro Matrix, che è diventato più forte, sicuro e pericoloso che mai.

